Обвал під’їзду в Дрогобичі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n126418-obval-pid-yizdu-v-drogobychi-sim-yi-zagyblyh-ta-postrajdali-otrymaly-pershu-groshovu-dopomogu.html

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Дрогобицька міська рада виділила першочергову грошову допомогу сім’ям загиблих та постраждалим.

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Загалом на це з міського бюджету виділено 115 тис. грн. Кожна родина загиблої особи отримала по 10 тис. грн, а травмовані — по 5 тис. грн. Гроші виділено восьми сім’ям та сімом постраждалим. Також міськрада взяла на себе організацію похоронів. Про це 7 вересня повідомляє Gazeta.ua із посиланням на керівника прес-служби Дрогобицької міськради Зеновія Кваснія.

Після того як експерти визначать суми компенсацій, можна буде говорити про конкретні цифри, які маємо виплатити постраждалим. Допомогу постраждалим також мають виділити з обласного та державного бюджетів, — зазначив він.

За його словами, нове житло необхідне 40 сім’ям. Наразі цих людей розселили у гуртожитках навчальних закладів, а дехто тимчасово перебрався жити до сусідів чи родичів. У обваленому будинку зараз ніхто не проживає, усіх мешканців відселили. Планується усім цим родинам купити нове житло.

Нагадаємо, 28 серпня у Дрогобичі обвалився під’їзд будинку. Внаслідок трагедії загинуло восьмеро осіб, серед них — п’ятирічна дитина. З травмами до лікарні госпіталізовано семеро постраждалих.

Слідство розглядає три версії надзвичайної події в Дрогобичі. Перша з них — вибух газу, але її вважають малоймовірною. Друга — перепланування будівлі. Згідно з третьою версією, причиною обвалу могли стати дощі, які підмили старий будинок.

Суд 30 серпня обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту для двох комунальників, які можуть бути причетними до обвалу під’їзду.