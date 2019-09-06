Звільнення Цемаха: в США прокоментували рішення суду. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n126417-zvilnennya-cemaha-v-ssha-prokomentuvaly-rishennya-sudu.html

Ракурс

Звільнення Володимира Цемаха, який є ключовим свідком у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17, може зняти напруженість у відносини між Україною та Росією.

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Такі дії з боку України можуть бути корисними для звільнення більшої частини українських в’язнів і полонених, яких утримує РФ. Про це напередодні заявив американський сенатор Кріс Мерфі після проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає «5 канал».

Окрім того, сенатор висловив упевненість, що звільнення Цемаха стане важливим аргументом у вирішенні конфлікту на Донбасі. Він сподівається, що після переговорів лідерів двох країн вдасться зняти напруженість, а більшість українських заручників і полонених будуть повернуті з РФ до України.

Між тим, російський «Інтерфакс» із посиланням на інформоване джерело повідомив, що обмін полоненими між РФ та Україною розпочнеться завтра, 7 вересня. Він пройде у форматі «35 на 35». За даними співрозмовника, до списків на обмін внесено й українського режисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, що Цемаха, для затримання якого було проведено масштабну спецоперацію, звільнили напередодні у залі суду під особисте зобов’язання. Після цього з’явилася інформація, що його хочуть обміняти на Сенцова.​