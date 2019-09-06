Петро Порошенко знову не прийшов на допит в ДБР. Фото: comments.ua

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Петро Порошенко, екс-президент України та нардеп від «Європейської солідарності», 6 вересня не прибув на допит до Державного бюро розслідувань.

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Слідчі хотіли отримати покази Петра Порошенка у кримінальному провадженні щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це сьогодні написав директор ДБР Роман Труба в «Телеграм».

Уникання допитів з використанням сумнівних причин — сценарій не дуже ефективний як для людини, якій немає чого приховувати і є що сказати на свій захист. Тим більше, коли ходити на допити все одно доведеться, якщо не зараз, то з січня 2020 року, — йдеться у повідомленні.

Труба додав, що повістки нардепам на допит віднедавна направляють через апарат Верховної Ради.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань під час сьогоднішнього спілкування з журналістами під стінами ДБР заявив, що повістка на допит його підзахисному була оформлена з порушенням термінів, порушення термінів, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом.

Відповідно до закону, повістка вручається за три дні до дня явки, перший день не враховується. Я порахував, що якщо повістка датована 3 вересня, а виклик на 6 вересня, то триденний термін порушено. Відповідно — це поважна причина для неявки, — зазначив адвокат.

Як відомо, ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади та ймовірне ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, 3 вересня колишній президент України Петро Порошенко теж не прибув на допит до Державного бюро розслідувань. Тоді адвокат екс-глави держави пояснив, що його політик не з’явився на допит, оскільки працював у Верховній Раді.