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Ракурс
Порошенко не прийшов на допит. Фото: uapolicy.org

Порошенко не з’явився на допит у ДБР: стала відома причина (ВІДЕО)

3 вер 2019, 15:27
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Петро Порошенко, екс-президент України, 3 вересня не прибув на допит до Державного бюро розслідувань.

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Допит п’ятого глави держави був запланований на 14.00. Під будівлею ДБР сьогодні пройшла акція протесту. Адвокат Порошенка пояснив, що його підзахисний не прийшов на допит, оскільки працював у Верховній Раді. Про це сьогодні написав директор ДБР Роман Труба у Telegram.

Не виключаю, що така аргументація використовуватиметься тепер як кліше під час наступних неявок на слідчі дії в ДБР. Нагадаю, що депутатський імунітет поки не дозволить застосувати щодо нього норму КПК про примусовий привід, — йдеться у повідомленні.

Труба додав, що народні обранці мають лише 90 днів щоб використати таку можливість, оскільки сьогодні парламент підтримав законопроект щодо зняття депутатської недоторканності. За словами очільника ДБР, повістку на допит Порошенку направлять повторно.

Як відомо, ДБР розслідує 11 кримінальних проваджень, в яких фігурує п’ятий президент України. Серед іншого є справа про можливе захоплення влади.

Нагадаємо, у серпні ЗМІ повідомляли, що суд дозволив допитати п’ятого президента України Петра Порошенка із застосуванням поліграфа. Ухвала суду стосується здійснюваного ДБР розслідування щодо ймовірного ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу українського телеканалу «Прямий».

Джерело: Ракурс


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