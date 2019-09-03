Порошенко не явился на допрос в ГБР: стала известна причина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126271-poroshenko-ne-yavilsya-na-dopros-v-gbr-stala-izvestna-prichina-video.htmlРакурс
Петр Порошенко, экс-президент Украины, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Допрос пятого главы государства был запланирован на 14.00. Под зданием ГБР сегодня прошла акция протеста. Адвокат Порошенко пояснил, что его подзащитный не пришел на допрос, поскольку работал в Верховной Раде. Об этом сегодня написал директор ГБР Роман Труба в Telegram.
Не исключаю, что такая аргументация будет использоваться теперь как клише во время последующих неявок на следственные действия в ГБР. Напомню, что депутатский иммунитет пока не разрешает применить к ним норму УПК о принудительном приводе, — говорится в сообщении.
Труба добавил, что народные избранники имеют лишь 90 дней чтобы использовать такую возможность, поскольку сегодня парламент поддержал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. По словам главы ГБР, повестку на допрос Порошенко направят повторно.
Как известно, ГБР расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Среди прочего есть дело о возможном захвате власти.
Напомним, в августе СМИ сообщали, что суд разрешил допросить пятого президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа. Постановление суда касается осуществляемого ГБР расследования относительно вероятного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже украинского телеканала «Прямой».