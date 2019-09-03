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В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может снять неприкосновенность с президента. Фото: KP.UA

Когда Рада может лишить неприкосновенности президента, рассказали в «Слуге народа»

3 сен 2019, 15:13
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Снятие неприкосновенности с президента будет рассмотрено в Верховной Раде. Соответствующий законопроект будет одним из первых, внесенных на рассмотрение парламента во время следующей пленарной недели.

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Как рассказал сегодня журналистами первый вице-спикер парламента, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, принятие законопроекта даст возможность привлекать главу государства к ответственности, сообщает «РБК-Украина».

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил уверенность в том, что депутаты поддержат законопроект и проголосуют за него. Он добавил, что его политическая сила будет поддерживать инициативу в полном составе.

Нардеп допускает, что документ поддержат и члены фракции «Оппозиционная платформа — «За жизнь», которые сегодня не голосовали за лишение неприкосновенности депутатов парламента.

Как известно, инициатором законопроекта выступил нынешний президент Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня украинский парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с народных депутатов. Решение поддержали 373 нардепа. В момент голосования в зале находились президент Украины и премьер-министр.


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