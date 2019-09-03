Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ФСБ задержала гражданина Украины в Крыму. Фото:

Российские спецслужбы безосновательно задержали и избили украинца в Крыму (ВИДЕО)

3 сен 2019, 14:44
999

Гражданина Украины задержали сотрудники ФСБ России на административной границе с оккупированным Крымом.

Loading...

Российские спецслужбы продолжают осуществлять незаконные задержания украинцев во время пересечения административной границы с временно оккупированной территорией Крыма. В пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причин задержали жителя Львовской области. Об этом 3 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанного оккупанты допрашивали в течение четырех часов, к задержанному применяли психологическое и физическое давление. От мужчины российские силовики потребовали предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное.

Украинца заставили подписать документ, содержание которого он не осознавал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом у него отобрали машину, документы на право владения транспортным средством и 2 тыс. евро наличными.

В СБУ предупредили, что участники АТО, правоохранители и военнослужащие находятся в зоне риска, когда посещают оккупированные украинские территории.

Напомним, 24 июля в Москве задержали проукраинского активиста Константина Котова, который регулярно готовил передачи украинских военнопленным морякам. Мужчину задержали на выходе из дома.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада меняет Конституцию по требованию Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада на вечернем заседании 3 сентября продолжила рассмотрение проектов законов, которые в парламент подал глава государства Владимир Зеленский. В повестке дня осталось рассмотреть несколько законопроектов, изменяющих Основной закон

Новости Украины
15:50

Скандального судью Татькова снова уволили из Высшего хозяйственного суда

Скандального судью Татькова 3 сентября уволили из Высшего хозяйственного суда. Это произошло на заседании Высшего совета правосудия. Увольнение произошло из-за нарушения судьей требований относительно несовместимости

Правовые новости
15:36

Авиакатастрофа MH-17: суд продлил арест главному свидетелю по делу

Бывший руководитель противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР Владимир Цемах остался под стражей: суд в Киеве продлил срок ареста подозреваемого по делу авиакатастрофа MH-17 над Донбассом

Новости Украины
13:18
Новости партнеров
Загрузка...