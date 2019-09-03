ФСБ задержала гражданина Украины в Крыму. Фото:

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Гражданина Украины задержали сотрудники ФСБ России на административной границе с оккупированным Крымом.

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Российские спецслужбы продолжают осуществлять незаконные задержания украинцев во время пересечения административной границы с временно оккупированной территорией Крыма. В пункте пропуска «Джанкой» без объяснения причин задержали жителя Львовской области. Об этом 3 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Задержанного оккупанты допрашивали в течение четырех часов, к задержанному применяли психологическое и физическое давление. От мужчины российские силовики потребовали предоставить информацию о связях в среде представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное.

Украинца заставили подписать документ, содержание которого он не осознавал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию. При этом у него отобрали машину, документы на право владения транспортным средством и 2 тыс. евро наличными.

В СБУ предупредили, что участники АТО, правоохранители и военнослужащие находятся в зоне риска, когда посещают оккупированные украинские территории.

Напомним, 24 июля в Москве задержали проукраинского активиста Константина Котова, который регулярно готовил передачи украинских военнопленным морякам. Мужчину задержали на выходе из дома.