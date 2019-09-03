В российских школах открыли первые в стране классы ФСБ. Фото: Правда Севера

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ФСБ России открыла свои классы в двух школах Томской области. Учеников этих классов среди прочего будут обучать выживанию в экстремальных условиях и обращению с оружием.

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В спецклассе ФСБ школы в поселке Синий Утес будут учиться 45 учеников из Томска, Северска и других прилегающих населенных пунктов. Дети будут проживать в пришкольном интернате, сообщает РИА «Томск».

В селе Батурино ФСБ будет обучать учеников 8−11 классов. Планируется, что у них будет углубленное изучение математики, иностранных языков, обществознания и физики, а также занятия по риторике.

На территории школы дети будут находиться с понедельника по пятницу. Они будут осваивать учебную программу, а также проходить военную и физическую подготовку.

После окончания школы выпускники спецклассов будут поступать в профильные учебные заведения ФСБ РФ.

Между тем, вчера на праздничных школьных линейках в разных городах России происходили странные мероприятия. Так, в поселке Новосинеглазово Челябинской области детям пели со сцены известную композицию «Рюмка водку на столе», а в Санкт-Петербурге дети маршировали в военной форме и с оружием в руках. Кроме того, в одной из гимназий города на линейку прибыл отряд ОМОНа, бойцы которого показали инсценировку задержания преступника.

Напомним, ранее в России для школьников создали стихотворный вариант конституции РФ, в которой опубликованы тезисы антиукраинской пропаганды.