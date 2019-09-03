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Рада намерена наделить президента новыми кадровыми полномочиями — представление в КСУ, фото — КП

Рада намерена наделить президента новыми кадровыми полномочиями — представление в КСУ

3 сен 2019, 14:09
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Верховная Рада намерена наделить президента Украины новыми кадровыми полномочиями. Об этом говорится в сегодняшнем решении парламента — включить в повестку дня второй сессии девятого созыва и подать в Конституционный суд законопроект о наделении президента правом образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ.

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Проект Закона Украины «О внесении изменений в ст. 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований» зарегистрирован под № 1014.

За такое решение сегодня в Раде проголосовали 282 нардепа. Ни одного голоса за это решение не отдали фракции «Голос», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В законопроекте предлагается дополнить ст. 106 Конституции двумя новыми пунктами (11−1 и 12−1 — полномочия президента Украины).

В частности, речь идет о праве образовывать в соответствии с законом Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора НАБУ и директора ГБР, а также о праве создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначать на должности и увольнять их членов.

В понедельник, 2 сентября, профильный комитет парламента рекомендовал Раде рассмотреть этот законопроект и направить его в КСУ.

Напомним, что сегодня Рада уже приняла похожее решение: депутаты включили в повестку дня и направили в Конституционный суд законопроект об отмене так называемой адвокатской монополии.

Источник: Ракурс


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