Рада має намір наділити президента новими кадровими повноваженнями — подання в КСУ, фото — КП

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Верховна Рада має намір наділити президента України новими кадровими повноваженнями. Про це йдеться у сьогоднішньому рішенні парламенту — включити у порядок денний другої сесії дев’ятого скликання і подати до Конституційного суду законопроект про отримання президентом права утворювати незалежні регуляторні органи, призначати та звільняти голів ДБР та НАБУ.

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Проект Закону України «Про внесення змін до ст. 106 Конституції України щодо закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань» зареєстрований під № 1014.

За таке рішення сьогодні у Раді проголосували 282 нардепи. Жодного голосу за це рішення не віддали фракції «Голос», «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа — За життя».

У законопроекті пропонується доповнити ст. 106 Конституції двома новими пунктами (11−1 та 12−1 — повноваження президента України).

Зокрема, йдеться про право утворювати відповідно до закону Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора ДБР, а також про право утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їх членів.

У понеділок, 2 вересня, профільний комітет парламенту рекомендував Раді розглянути цей законопроект і спрямувати його до КСУ.

Нагадаємо, що сьогодні Рада вже ухвалила подібне рішення: депутати включили в порядок денний та спрямували до Конституційного суду законопроект щодо скасування так званої адвокатської монополії.