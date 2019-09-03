Безпілотник для армії розробив Іран. Фото: kalashnikov.media

https://racurs.ua/ua/n126265-iran-pokazav-sviy-pershyy-viyskovyy-bezpilotnyk-kian-video.html

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Військовий дрон розробили фахівці Ірану. Безпілотний літальний апарат, що отримав назву Kian, в армію буде поставлятися в двох варіантах.

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Розвідувальний апарат, який має високі швидкісні характеристики, використовуватиметься для відстеження та ідентифікації цілей. БПЛА представили на урочистій церемонії в присутності бригадного генерала, командувача ВПС Ірану Аліреза Сабахі-Фарда, 3 вересня повідомляє «Популярная механика».

Другий варіант БПЛА — бойовий, дрон здатен може точно вражати цілі, які розташовані на великій відстані, навіть поза кордонами Ірану. Точні характеристики літального апарату не розкриваються.

Сабухі-Фарід відзначив, що новий дрон був спроектований, виготовлений і випробуваний фахівцями підрозділу Військово-повітряних сил Ірану.

Нагадаємо, українські та турецькі фахівці створять безпілотники Akinci з розмахом крил у 20 м та вантажопідйомністю понад 1 т. Дрон розроблятимуть на підприємстві, яке одночасно входить до складу як «Укроборонпрому», так і турецької компанії Baykar Defence.