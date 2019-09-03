Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Безпілотник для армії розробив Іран. Фото: kalashnikov.media

Іран показав свій перший військовий безпілотник Kian (ВІДЕО)

3 вер 2019, 13:53
999

Військовий дрон розробили фахівці Ірану. Безпілотний літальний апарат, що отримав назву Kian, в армію буде поставлятися в двох варіантах.

Loading...

Розвідувальний апарат, який має високі швидкісні характеристики, використовуватиметься для відстеження та ідентифікації цілей. БПЛА представили на урочистій церемонії в присутності бригадного генерала, командувача ВПС Ірану Аліреза Сабахі-Фарда, 3 вересня повідомляє «Популярная механика».

Другий варіант БПЛА — бойовий, дрон здатен може точно вражати цілі, які розташовані на великій відстані, навіть поза кордонами Ірану. Точні характеристики літального апарату не розкриваються.

Сабухі-Фарід відзначив, що новий дрон був спроектований, виготовлений і випробуваний фахівцями підрозділу Військово-повітряних сил Ірану.

Нагадаємо, українські та турецькі фахівці створять безпілотники Akinci з розмахом крил у 20 м та вантажопідйомністю понад 1 т. Дрон розроблятимуть на підприємстві, яке одночасно входить до складу як «Укроборонпрому», так і турецької компанії Baykar Defence.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Рада змінює Конституцію на вимогу Зеленського (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада на вечірньому засіданні 3 вересня продовжила розгляд проектів законів, які в парламент подав глава держави Володимир Зеленський. У порядку денному залишилося розглянути декілька законопроектів, які змінюють Основний закон

Новини України
15:50

Скандального суддю Татькова вдруге звільнили з Вищого господарського суду

Скандального суддю Віктора Татькова 3 вересня звільнили з Вищого господарського суду. Це сталося на засіданні Вищої ради правосуддя. Звільнення відбулося на підставі порушення суддею вимог щодо несумісності

Юридичні новини
15:36

Авіакатастрофа MH-17: суд продовжив арешт головному свідку у справі

Колишній керівник протиповітряної оборони Слов’янської бригади терористичної організації ДНР Володимир Цемах залишився під вартою: суд у Києві продовжив термін арешту підозрюваного у справі авіакатастрофа MH-17 над Донбасом

Новини України
13:18
Новини партнерів
Загрузка...