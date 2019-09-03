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Ракурс
Беспилотник для армии разработал Иран. Фото: kalashnikov.media

Иран показал свой первый военный беспилотник Kian (ВИДЕО)

3 сен 2019, 13:53
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Военный дрон разработали специалисты Ирана. Беспилотный летательный аппарат, что получил название Kian, в армию будет поставляться в двух вариантах.

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Разведывательный аппарат, который имеет высокие скоростные характеристики, будет использоваться для отслеживания и идентификации целей. БПЛА представили на торжественной церемонии в присутствии бригадного генерала, командующего ВВС Ирана Алиреза Сабахи-Фарда, 3 сентября сообщает «Популярная механика».

Второй вариант БПЛА — боевой, дрон способен точно поражать цели, расположенные на большом расстоянии, даже за границами Ирана. Точные характеристики летательного аппарата не раскрываются.

Сабухи-Фарид отметил, что новый дрон был спроектирован, изготовлен и испытан специалистами подразделения Военно-воздушных сил Ирана.

Напомним, украинские и турецкие специалисты создадут беспилотники Akinci с размахом крыльев в 20 м и грузоподъемностью свыше 1 т. Дрон будут разрабатывать на предприятии, которое одновременно входит в состав «Укроборонпрома», так и турецкой компании Baykar Defence.

Источник: Ракурс


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