Российского танкиста приговорили к 15 годам тюрьмы. Фото: Антикор

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Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина РФ, воевавшего против сил АТО на стороне боевиков так называемой Луганской народной республики.

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Танкиста батальона «Август» и гражданина России Руслана Гаджиева признали действующим в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины), участию в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины), незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и террористическом акте (ч. 3 ст. 258 УК Украины). Об этом 3 сентября сообщил «Главком» со ссылкой на приговор.

Россиянин попал на неподконтрольную территорию Украины после того, как 10 декабря 2014 года был задержан полицией в российском Ростове-на-Дону за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские предложили ему избежать уголовной ответственности. Для этого гражданину РФ нужно были прибыть на Донбасс для обслуживания военной техники.

Мужчина согласился на предложение и вступил в ряды батальона «Август», что входил в состав террористической организации ЛНР. На протяжении декабря 2014 года-января 2015 года он на танке Т-64-Б атаковал позиции подразделений ВСУ вблизи населенного пункта Санжаровка Донецкой области. Во время боев наемник убил восемь украинских военнослужащих. Еще 12 бойцов украинской армии получили ранения разной степени. Также Гаджиев уничтожил военного имущества украинской армии на общую сумму 2 млн 622 тыс. 735 грн.

В конце января 2015 года украинские силовики задержали российского танкиста. В суде боевик признал свою вину. Суд применил к нему так называемый закон Савченко, согласно которому ему зачтено в срок отбывания наказания срок предварительного заключения с 25 января 2015 года до 22 августа 2019 года из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Напомним, в августе Октябрьский суд Мариуполя принял решение об изменении меры пресечения Роману Джумаеву и Сергею Костенюку, которые подозреваются в терроризме. Под домашний арест отпустили боевиков, которые убивали украинских военнослужащих в донецком аэропорту.