Суд продлил арест главному свидетелю по делу крушения рейса MH-17. Фото: Факты

https://racurs.ua/n126262-sud-prodlil-arest-glavnomu-svidetelu-po-delu-krusheniya-reysa-mh-17.html

Ракурс

Владимир Цемах, один из ключевых свидетелей по делу авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines на Донбассе, останется под стражей. Сегодня Киевский апелляционный суд продлил ему соответствующую меру пресечения.

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По данным организации Bellingcat, Цемах входит в список удерживаемых лиц, которых Россия намерена вернуть в рамках планируемого обмена. При этом адвокат боевика Романт Гонтарев категорически отказался комментировать возможное включение его подзащитного в указанный список, сообщает агентство «Українські Новини».

Цемах был задержан в оккупированном Снежном Донецкой области в конце июня. После этого его доставили на подконтрольную Украине территорию. В рядах боевиков он занимал должность начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР.

Причастность Цемаха к трагедии с малайзийским самолетом подтвердил и российский террорист Игорь Гиркин. По его словам, именно он в 2014 году был командиром службы ПВО в Снежном. По этой причине Цемах является одной из основных фигурантов расследования прокуратуры Нидерландов, которая просит Украину не выдавать боевика России.​