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Отмена адвокатской монополии: Рада направила в Конституционный суд соответствующий законопроект, фото — Ведомости

Рада начала отменять адвокатскую монополию и направила в КСУ соответствующий законопроект

3 сен 2019, 13:13
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Верховная Рада 3 сентября начала процесс отмены адвокатской монополии и направила в Конституционный суд соответствующий законопроект.

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За такое решение сегодня проголосовали 337 нардепов.

Законопроект № 1013 отменяет адвокатскую монополию, а именно исключает положения ч. 4 ст. 131−2 Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

Из Основного закона предлагается изъять ч. 5 ст. 131−2, согласно которой законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорам о защите социальных прав, в отношении выборов и референдумов, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.

Кроме того, из Конституции предлагают исключить подпункт 11 п. 16−1 раздела ХV «Переходные положения», согласно которому со дня вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» представительство исключительно прокурорами или адвокатами в Верховном суде и судах кассационной инстанции осуществляется с 1 января 2017 года; в судах апелляционной инстанции — с 1 января 2018 года; в судах первой инстанции — с 1 января 2019 года.

Согласно пояснительной записке законопроекта, целью изменений является «обеспечение права каждого на получение профессиональной юридической помощи вследствие отмены адвокатской монополии на предоставление такой помощи».

В понедельник, 2 сентября, Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде включить в повестку дня второй сессии проект этого закона.

Источник: Ракурс


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