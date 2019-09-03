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Ломаченко рассказал, что думает о войне и России, фото — Reuters
Бокс должен объединять: Ломаченко рассказал, что думает о войне и России (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126261-boks-doljen-obedinyat-lomachenko-rasskazal-chto-dumaet-o-voyne-i-rossii-video.htmlРакурс
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC и олимпийский чемпион Василий Ломаченко рассказал, что думает о войне и России.
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В интервью русской службе ВВС он сообщил, что имеет много друзей из России, с которыми он «дружил с детства».
Это были ребята, с которыми мы соревновались, когда мы были юниорами, кадетами, мы выросли вместе, много раз были на разных соревнованиях, сборах. Ну, а от того, что у нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной, я не могу разрывать отношения с ними, — сообщил Ломаченко.
Боксер объяснил тяжелые отношения между странами тем, что «у нас там наверху идет какое-то разделение, какая-то политика» и это «не его дело».
Я не хочу туда лезть и что-то комментировать. Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и, чтобы спорт и бокс нас всех объединял, — заявил Ломаченко.
Ломаченко 31 августа в Лондоне победил британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал вакантный пояс WBC в легком весе. Теперь у Ломаченко три пояса в этом весе.
Украинские боксеры неоднократно благосклонно заявляли о россиянах. Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик говорил недавно, что россияне не нападали на Украину, чтобы оккупировать ее.
Я вас умоляю… Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? — заявлял Гвоздик в СМИ.
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