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Ракурс
Ломаченко розповів, що думає про війну і Росію, фото — Reuters

Бокс має об'єднувати: Ломаченко розповів, що думає про війну і Росію (ВІДЕО)

3 вер 2019, 12:57
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Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC та олімпійський чемпіон Василь Ломаченко розповів, що думає про війну і Росію.

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В інтерв’ю російській службі ВВС він повідомив, що має багато друзів з Росії, з якими «дружив з дитинства».

Це були хлопці, з якими ми змагалися, коли ми були юніорами, кадетами, ми виросли разом, багато разів були на різних змаганнях, зборах. Ну, а від того, що у нас якась політична напружена ситуація між Росією і Україною, я ж не можу розривати відносини з ними, — повідомив Ломаченко.

Боксер пояснив важкі стосунки між країнами тим, що «у нас там нагорі йде якась поділ, якась політика» і це «не його справа».

Я не хочу туди лізти і щось коментувати. Я хотів би всім побажати, щоб у кожного була своя думка з цього приводу і, щоб спорт і бокс нас усіх об'єднував, — заявив Ломаченко.

Ломаченко 31 серпня в Лондоні переміг британця Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював вакантний пояс WBC в легкій вазі. Тепер у Ломаченка три пояси в цій вазі.

Українські боксери неодноразово прихильно заявляли про росіян. Чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик говорив, що росіян не нападали на Україну, щоб окуповувати її.

Я вас благаю… Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? — заявляв Гвоздик в ЗМІ.

Джерело: Ракурс


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