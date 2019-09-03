Три фракції поповнилися новими нардепами. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126260-novi-deputaty-uviyshly-do-skladu-frakciy-sluga-narodu-golos-ta-opzj.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, 3 серпня, під час засідання другої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання оголосив про входження нових народних депутатів до парламенту.

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Політиками поповнилися фракції «Слуга народу», «Голос» та «Опозиційна платформа — За життя». Це сталося згідно з поданими заявами та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту ВРУ, повідомив спікер парламенту, засідання якого транслюють українські телеканали.

«Голос» поповнився трьома нардепами, до фракції увійшли Галина Васильченко, Інна Совсун та Ольга Стефанишина. До фракції ОПЗЖ увійшов Сергій Ларін, який сьогодні склав присягу нардепа.

До складу політичної сили «Слуга народу» увійшли Юлія Гришина, Іван Калаура, Анатолій Остапенко, Ольга Руденко та Тетяна Циба.

Як відомо, 29 серпня Верховна Рада 29 достроково припинила повноваження народних депутатів від «Слуги народу» Дениса Малюськи, Олексія Оржеля, Владислава Криклія, Ганни Новосад та Михайла Федорова. Ці політики були призначені на посади в новий Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 3 вересня депутати в другому читанні підтримали законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів. Документ вилучає два абзаци зі ст. 80 Конституції, які обумовлюють недоторканність депутатів Верховної Ради.