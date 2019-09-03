Ініціативу Зеленського підпорядкувати собі силовиків розкритикувала фракція «Голос», фото — ОП

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Ракурс

Фракція партії «Голос» у парламенті заявила, що президент України Володимир Зеленський має намір підпорядкувати собі силові структури.

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Про це 3 вересня повідомив у Раді голова фракції «Голос» Сергій Рахманін.

Я не пам’ятаю, щоб у передвиборчій програмі Зеленського він обіцяв збільшити свої повноваження. А якщо поглянути на деякі зміни (конституційні і законодавчі), то він збирається фактично підпорядкувати собі всі силові структури, — заявив нардеп, виступаючи у стінах парламенту.

Він вважає, що йдеться про підпорядкування Національної гвардії і надання президенту можливості створити в необмеженій кількості регуляторні органи.

Такого у програмі не було, мені здається, що я якусь серію «Слуги народу» пропустив, — повідомив Рахманін.

Він також охарактеризував конституційні законопроекти, які сьогодні має розглянути Рада, «безсистемними, почасти безглуздими і шкідливими». Рахманін також переконаний, що одночасно зі скасуванням недоторканності нардепів необхідно розпочати конституційні зміни щодо механізму імпічменту президента.

Запропонований владою законопроект щодо імпічменту має такий самий стосунок до відсторонення президента, як жуйка «Орбіт» до боротьби з карієсом, — заявив керівник фракції «Голос».

Учора на погоджувальній раді в парламенті Рахманін також застерігав депутатів від ухвалення поспішних рішень. У нього склалося рішення, що деякі законопроекти вносились просто для масовості.

Можна, звісно, запропонувати пофарбувати зеленою фарбою Офіс президента і провести це законом, але я не думаю, що від цього ОП буде краще чи гірше працювати, — заявив Рахманін.

На його думку, велику кількість законопроектів «перетравити за кілька днів достатньо складно», а якщо треба попрацювати над змістом — взагалі практично неможливо.