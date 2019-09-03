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Лукашенко заявив про необхідність закриття кордону з Україною. Фото: Известия

Лукашенко заявив про необхідність закриття кордону з Україною

3 вер 2019, 12:16
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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, розпорядився повністю закрити державний кордон з Україною. За його словами, це пов’язано з нібито потоком зброї з української території.

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Президент Білорусі стверджує, що його країна змушена посилити контроль на кордоні з Україною, назвавши це «найстрашнішим» рішенням. Під час сьогоднішнього виступу на міжнародній антитерористичній конференції у Мінську він додав, що кордон буде закрито «наглухо», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

При цьому Лукашенко назвав українців братами Білорусі та близькими людьми.

Він заявив, що є загроза терористичних актів у Білорусі, оскільки країна може опинитися в руках націоналістично налаштованих осіб.

Нагадаємо, що наприкінці липня Лукашенко провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Під час бесіди білоруський лідер заявив, що готовий восени цього року здійснити робочий візит до України. Сторони також говорили про розвиток двостороннього співробітництва в аграрній сфері, харчовій промисловості та покращення транзиту.


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