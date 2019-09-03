Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу с Украиной. Фото: Известия

https://racurs.ua/n126258-lukashenko-zayavil-o-neobhodimosti-zakryt-granicu-s-ukrainoy.html

Ракурс

Александр Лукашенко, президент Беларуси, распорядился полностью закрыть государственную границу с Украиной. По его словам, это связано с якобы хлынувшим с украинской территории потоком оружия.

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Президент Беларуси утверждает, что его страна вынуждена усилить контроль на границе с Украиной, назвав это «самым страшным» решением. Во время сегодняшнего выступления на международной антитеррористической конференции в Минске он добавил, что граница будет закрыта «наглухо», сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом Лукашенко назвал украинцев братьями Беларуси и близкими людьми.

Он заявил, что существует угроза террористических актов в Беларуси, так как страна может оказаться в руках националистически настроенных людей.

Напомним, что в конце июля Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы белорусский лидер заявил, что готов осенью этого года осуществить рабочий визит в Украину. Стороны также говорили о развитии двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, пищевой промышленности и улучшении транзита.