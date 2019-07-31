Владимир Зеленский пообщался с Лукашенко. Фото: belsat.eu

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Владимир Зеленский, президент Украины, 31 августа провел телефонный разговор с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

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Лукашенко заявил Зеленскому, что готов осенью этого года осуществить рабочий визит в Украину и принять участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Мероприятие запланировано на октябрь. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Стороны в ходе разговора пришли к согласию, что очень важно и в дальнейшем развивать двустороннее сотрудничество в аграрной сфере, пищевой промышленности и улучшать транзит.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко перед вторым туром президентских выборов предполагал, что победить может Петр Порошенко. После победы Зеленского он пожелал новому президенту Украины «крепкого здоровья и осуществления всех планов» на пользу украинского народа.

Лукашенко выразил надежду, что деятельность Зеленского на посту главы государства будет способствовать процветанию Украины и установлению в нашей стране «мира и гражданского согласия».