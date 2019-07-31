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Володимир Зеленський поспілкувався з Лукашенком. Фото: belsat.eu

Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком: стали відомі деталі бесіди

31 лип 2019, 15:46
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Володимир Зеленський, президент України, 31 серпня провів телефонну розмову з главою Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

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Лукашенко заявив Зеленському, що готовий восени цього року здійснити робочий візит в Україну та взяти участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі. Захід заплановано на жовтень. Про це сьогодні повідомила прес-служба глави української держави.

Сторони в ході розмови дійшли згоди, що дуже важливо й у подальшому розвивати двосторонню співпрацю в аграрній сфері, харчовій промисловості та покращувати транзит.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко перед другим туром президентських виборів припускав, що перемогти може Петро Порошенко. Після перемоги Зеленського він побажав новому президенту України «міцного здоров’я та здійснення всіх планів» на користь українського народу.

Лукашенко висловив надію, що діяльність Зеленського на посаді глави держави сприятиме процвітанню України та встановленню в нашій державі «миру та громадянської згоди».

Джерело: Ракурс


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