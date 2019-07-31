Зеленському подарували у Черкасах його гіпсовий бюст: президент відмовився від презенту. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n124994-zelenskomu-podaruvaly-u-cherkasah-yogo-gipsovyy-bust-shokovanyy-prezydent-vidmovyvsya-video.html

Ракурс

У Черкасах президенту України Володимиру Зеленському презентували його гіпсовий бюст. Шокований голова держави відмовився прийняти такий подарунок.

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На бюсті був відбиток від поцілунку автора 23-літньої вінничанки. Для цього майстриня пофарбувала свої губи червоною помадою.

Бюст Зеленського намагалася подарувати президенту зйомочна група телеканалу «1+1». У відповідь Зеленський назвав бюст жахом і зазначив, що вже бачив такі бюсти в інтернеті.

(На відео с 15:20)

Президент з подивом запитав, навіщо йому такий бюст і наголосив, що більше такого робити не треба. Зеленському нагадали його заяву, що його портрети не потрібно вішати у кабінетах, а от про бюст він нічого не казав.

Аналогічні бюсти Зеленського з гіпсу продають за 2 тис. грн. Висота бюсту 23 см, а важить він 2,5 кг.

Зазначимо, що раніше жителька Харкова зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у травні Зеленський відвідав Книжковий арсенал і отримав у подарунок книжку.