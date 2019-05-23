Зеленський на Книжковому арсеналі придбав «Кобзаря», наробив фотографій і «поїхав на роботу». Фото: shotoe

https://racurs.ua/ua/n122286-zelenskyy-na-knyjkovomu-arsenali-prydbav-kobzarya-narobyv-fotografiy-i-poyihav-na-robotu-foto.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський відвідав Книжковий арсенал. На міжнародному фестивалі, який наразі проходить у столиці, голова держави придбав декілька книжок, а одну отримав у подарунок.

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За усі інші книжки Зеленський розплатився, але від ще більшого поповнення домашньої бібліотеки відмовився. Також під час візиту з головою держави змогли сфотографуватись та перемовитись усі бажаючі.

Перед тим як піти з території фестивалю Зеленський коротко заявив журналістам, що «поїхав на роботу».

Фестиваль проходитиме до 26 травня, а прийти до Мистецького арсеналу можуть усі бажаючі. Тема дев’ятого фестивалю полягає у співжитті на підставі домовленостей та цінностей.

Серед іноземних гостей на фестиваль завітали письменники із Польщі, США, Фінляндії, Норвегії, Чехії, Великої Британії, Франції, Австрії, Ізраїлю та Данії.

У рамках Книжкового арсеналу будуть представлені різні конкурсні та кураторські програми.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні Зеленський відвідав конференцію iForum, де виступив із доповіддю «Гарант інновацій: створюємо майбутнє разом».