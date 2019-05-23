Зеленский на Книжном арсенале приобрел «Кобзаря», наделал фотографий и «поехал на работу». Фото: shotoe

https://racurs.ua/n122286-zelenskiy-na-knijnom-arsenale-priobrel-kobzarya-nadelal-fotografiy-i-poehal-na-rabotu-foto.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский посетил Книжный арсенал. На международном фестивале, который сейчас проходит в столице, глава государства приобрел несколько книг, а одну получил в подарок.

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За все другие книги Зеленский расплатился, но от еще большего пополнения домашней библиотеки отказался. Также во время визита с главой государства смогли сфотографироваться и поболтать все желающие.

Перед тем как уйти с территории фестиваля Зеленский коротко заявил журналистам, что «поехал на работу».

Фестиваль будет проходить до 26 мая, а прийти в Арсенал могут все желающие. Тема девятого фестиваля заключается в сожительстве на основании договоренностей и ценностей.

Среди иностранных гостей на фестиваль приехали писатели из Польши, США, Финляндии, Норвегии, Чехии, Великобритании, Франции, Австрии, Израиля и Дании.

В рамках Книжного арсенала будут представлены различные конкурсные и кураторские программы.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня Зеленский посетил конференцию iForum, где выступил с докладом «Гарант инноваций: создаем будущее вместе».