Зеленскому подарили в Черкассах его гипсовый бюст: президент отказался от презента. Фото: ИноСМИ

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Ракурс

В Черкассах президенту Украины Владимиру Зеленскому презентовали его гипсовый бюст. Глава государства отказался принять такой подарок.

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На бюсте был отпечаток от поцелуя автора 23-летней винничанки. Для этого мастерица накрасила свои губы красной помадой.

Бюст Зеленского пыталась подарить президенту съемочная группа телеканала «1+1». В ответ Зеленский назвал бюст ужасом и отметил, что уже видел такие бюсты в интернете.

(На видео с 15:20)

Президент с удивлением спросил, зачем ему такой бюст и отметил, что больше такого делать не надо. Зеленскому напомнили его заявление, что его портреты не нужно вешать в кабинетах, а вот о бюстеон ничего не говорил.

Аналогичные бюсты Зеленского из гипса продают за 2 тыс. грн. Высота бюста 23 см, а весит он 2,5 кг.

Отметим, что ранее жительница Харькова сделала себе татуировку с Зеленским и котятами.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае Зеленский посетил Книжный арсенал и получил в подарок книгу.