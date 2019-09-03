В ресторане подрались народные избранники. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n126257-perelom-rebra-i-mnogochislennye-ushiby-v-restorane-kieva-podralis-byvshiy-i-deystvuuschiy-nardepy.html

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Драка народных депутатов восьмого и девятого созывов произошла в одном из ресторанов на Днепровском спуске в Печерском районе Киева.

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Ссора возникла между нардепом восьмого созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва из фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым. Конфликт перерос в драку, нардепы начали махать кулаками. Об этом 3 сентября сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Народные депутаты отказались объяснять свои действия правоохранителям, прибывшим по вызову. Алексеев обратился за медицинской помощью к медикам, врачи констатировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Верховной Раде произошла драка между депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Конфликт возник после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».