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В ресторане подрались народные избранники. Фото: Twitter

Перелом ребра и многочисленные ушибы: в ресторане Киева подрались бывший и действующий нардепы

3 сен 2019, 12:04
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Драка народных депутатов восьмого и девятого созывов произошла в одном из ресторанов на Днепровском спуске в Печерском районе Киева.

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Ссора возникла между нардепом восьмого созыва из фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва из фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым. Конфликт перерос в драку, нардепы начали махать кулаками. Об этом 3 сентября сообщают УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Народные депутаты отказались объяснять свои действия правоохранителям, прибывшим по вызову. Алексеев обратился за медицинской помощью к медикам, врачи констатировали у него перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 декабря 2018 года в Верховной Раде произошла драка между депутатами Нестором Шуфричем и Юрием Березой. Конфликт возник после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд».


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