У ресторані побилися народні обранці. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n126257-perelom-rebra-ta-chyslenni-zaboyi-u-restorani-kyieva-pobylysya-kolyshniy-ta-chynnyy-nardepy.html

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Бійка народних депутатів восьмого та дев’ятого скликань сталася в одному з ресторанів на Дніпровському узвозі у Печерському районі Києва.

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Сварка виникла між нардепом восьмого скликання з фракції «Батьківщина» Русланом Богданом та депутатом дев’ятого скликання з фракції «Європейська солідарність» Сергієм Алєксєєвим. Конфлікт переріс у бійку, нардепи почали махати кулаками. Про це 3 вересня повідомляють УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Народні депутати відмовилися пояснювати свої дії правоохоронцям, які прибули за викликом. Алєксєєв звернувся за медичною допомогою до медиків, лікарі констатували у нього перелом ребра та численні забої голови та тулуба. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року у Верховній Раді сталася бійка між депутатами Нестором Шуфричем та Юрієм Березою. Конфлікт виник після того, як Шуфрич зірвав із трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».