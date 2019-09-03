Рада погодилася на зняття депутатської недоторканності: суть законопроекту, фото — Цинічний Львів

https://racurs.ua/ua/n126251-rada-znyala-nedotorkannist-z-deputativ-sut-zakonu.html

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Верховна Рада 3 вересня погодилася зняти недоторканність із депутатів, розглянувши відповідний законопроект у другому читанні. Документ вилучає два абзаци зі ст. 80 Конституції, які обумовлюють недоторканність народних депутатів.

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За таке рішення проголосували 373 нардепи. У сесійну залу парламенту прибули вранці президент України та прем'єр-міністр.

Депутати були майже одностайними, ухвалюючи це рішення. Не голосувала тільки фракція «Опозиційної платформи — За життя».

Законопроект «Про зняття недоторканності з народних депутатів України» № 7203 прийнятий в цілому як закон. Він викладає ст. 80 Конституції України у новій редакції, що скасовує положення, за якими народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності.

Закон набере чинності з 1 січня 2020 року. Нову редакцію даної статті Конституції депутати ухвалили у такому виді: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Закон почав розглядатися у Раді ще попереднього скликання. Його спрямував у парламент ще президент Порошенко. Згодом його розглянув Конституційний суд. В першому читанні Рада схвалила за основу законопроект № 7203 у ніч з 29 на 30 серпня. Тоді 363 нардепи підтримали за основу проект постанови про попереднє схвалення законопроекту про зняття недоторканності народних депутатів України.

Учора співголова фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрій Бойко заявив, що його політична сила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.