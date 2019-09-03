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Обмін полоненими може відбутися за новою схемою. Фото: Апостроф

Обмін полоненими: російські ЗМІ повідомили про нову схему

3 вер 2019, 11:35
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Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією може відбутися за новою схемою.

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Ймовірно, що засуджені особи будуть помилувані указами президентів. Щодо військовополонених моряків ВМС Збройних сил України, то їх можуть відправити додому з копіями їх кримінальних справ та судити заочно. Про це 3 серпня повідомляє видання «КоммерсантЪ» із посиланням на джерела.

Журналісти пишуть, що спершу полонених моряків планували просто відправити на Батьківщину з їхніми кримінальними справами. Однак Київ заявляє, що кримінальне переслідування моряків незаконне. Українська сторона вимагає повернути їх додому без жодних умов.

Після консультацій зі слідчими ФСБ було вирішено, що моряки можуть покинути «Лефортово» не зі своєю кримінальною справою, а з її завіреною нотаріусом копією. Тому українським правоохоронцям не доведеться припиняти кримінальне переслідування проти своїх громадян. Зазначається, що Росія зможе засудити їх заочно.

Щодо політичних в’язнів, то їх мають помилувати президентським указом.

Нагадаємо, 30 серпня інформаційний простір розривався повідомленнями про завершення обміну в’язнями між Україною та Росією. Спершу про це заявив новообраний генеральний прокурор Руслан Рябошапка, однак офіційний Київ спростував інформацію про завершення обміну, але водночас непрямо підтвердив, що процес на завершальній стадії. У Службі безпеки теж відзначили, що переговорний процес триває.


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