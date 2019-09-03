Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обмен пленными может произойти по новой схеме. Фото: Апостроф

Обмен пленными: российские СМИ сообщили о новой схеме

3 сен 2019, 11:35
999

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может состояться по новой схеме.

Loading...

Вероятно, что осужденные лица будут помилованы указами президентов. Относительно военнопленных моряков ВМС Вооруженных сил Украины, то их могут отправить домой с копиями их уголовных дел и судить заочно. Об этом 3 августа сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Журналисты пишут, что сначала пленных моряков планировали просто отправить на Родину с их уголовными делами. Однако Киев заявляет, что уголовное преследование моряков незаконное. Украинская сторона требует вернуть их домой без всяких условий.

После консультаций со следователями ФСБ было решено, что моряки могут покинуть «Лефортово» не со своим уголовным делом, а с его заверенной нотариусом копией. Поэтому украинским правоохранителям не придется прекращать уголовное преследование против своих граждан. Отмечается, что Россия сможет осудить их заочно.

Относительно политических заключенных, то их должны помиловать президентским указом.

Напомним, 30 августа информационное пространство разрывалось сообщениями о завершении обмена заключенными между Украиной и Россией. Сначала об этом заявил новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка, однако официальный Киев опроверг информацию о завершении обмена, но в то же время косвенно подтвердил, что процесс на завершающей стадии. В Службе безопасности тоже отметили, что переговорный процесс продолжается.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада меняет Конституцию по требованию Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Рада на вечернем заседании 3 сентября продолжила рассмотрение проектов законов, которые в парламент подал глава государства Владимир Зеленский. В повестке дня осталось рассмотреть несколько законопроектов, изменяющих Основной закон

Новости Украины
15:50

Скандального судью Татькова снова уволили из Высшего хозяйственного суда

Скандального судью Татькова 3 сентября уволили из Высшего хозяйственного суда. Это произошло на заседании Высшего совета правосудия. Увольнение произошло из-за нарушения судьей требований относительно несовместимости

Правовые новости
15:36

Авиакатастрофа MH-17: суд продлил арест главному свидетелю по делу

Бывший руководитель противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации ДНР Владимир Цемах остался под стражей: суд в Киеве продлил срок ареста подозреваемого по делу авиакатастрофа MH-17 над Донбассом

Новости Украины
13:18
Новости партнеров
Загрузка...