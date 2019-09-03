Обмен пленными может произойти по новой схеме. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n126255-obmen-plennymi-rossiyskie-smi-soobschili-o-novoy-sheme.html

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Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может состояться по новой схеме.

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Вероятно, что осужденные лица будут помилованы указами президентов. Относительно военнопленных моряков ВМС Вооруженных сил Украины, то их могут отправить домой с копиями их уголовных дел и судить заочно. Об этом 3 августа сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Журналисты пишут, что сначала пленных моряков планировали просто отправить на Родину с их уголовными делами. Однако Киев заявляет, что уголовное преследование моряков незаконное. Украинская сторона требует вернуть их домой без всяких условий.

После консультаций со следователями ФСБ было решено, что моряки могут покинуть «Лефортово» не со своим уголовным делом, а с его заверенной нотариусом копией. Поэтому украинским правоохранителям не придется прекращать уголовное преследование против своих граждан. Отмечается, что Россия сможет осудить их заочно.

Относительно политических заключенных, то их должны помиловать президентским указом.

Напомним, 30 августа информационное пространство разрывалось сообщениями о завершении обмена заключенными между Украиной и Россией. Сначала об этом заявил новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка, однако официальный Киев опроверг информацию о завершении обмена, но в то же время косвенно подтвердил, что процесс на завершающей стадии. В Службе безопасности тоже отметили, что переговорный процесс продолжается.