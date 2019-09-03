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Против чиновника, которого Зеленский назвал "чертом" и "разбойником", открыли уголовное производство. Фото: nbn.ua

На чиновника, которого Зеленский назвал «чертом» и «разбойником», завели дело (ВИДЕО)

3 сен 2019, 11:29
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Ярослав Годунок, секретарь Бориспольского городского совета, подозревается в нападении на общественного активиста. В отношении чиновника изначально было открыто уголовное производство о причинении умышленных легких телесных повреждений согласно ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Позже его переквалифицировали на статью о хулиганстве.

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Сейчас проводится расследование по факту инцидента. В ближайшее время Годунку сообщат о подозрении, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.

Инцидент произошел в здании Бориспольского городского совета 29 августа. Момент нападения попал на видео камер наблюдения.

Сам Годунок не отрицает того, что у него был конфликт с активистом. При этом пострадавшего чиновник назвал «сепаратистом» и подчеркнул, что просто «отбивался от него».

По словам чиновника, у него возник конфликт с Игорем Петровскисом, которому он дал пощечину. Никакого избиения не было, утверждает Годунок. При этом он добавил, что Петровскис и раньше провоцировал его на конфликт, сообщает агентство «Українські Новини».

Напомним, что Годунок получил широкую известность после того, как его публично отругал президент Украины Владимир Зеленский. Во время встречи с чиновниками в Борисполе глава государства назвал Годунка «чертом» и «разбойником», после чего выгнал его из зала.

Как отметил сам Годунок после скандала, его конфликт с президентом он считает «небольшим недоразумением». Также сначала он собирался судиться с Зеленским, но потом передумал.

Источник: Ракурс


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