Проти чиновника, якого Зеленський назвав "чортом" і "розбійником", відкрили кримінальне провадження. Фото: nbn.ua

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Ярослав Годунок, секретар Бориспільської міської ради, підозрюється в нападі на громадського активіста. Стосовно чиновника спочатку було відкрито кримінальне провадження про заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень згідно зі ст. 125 Кримінального кодексу України. Пізніше його перекваліфікували на статтю про хуліганство.

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Наразі триває розслідування інциденту. Найближчим часом Годунку буде повідомлено про підозру, повідомили у прес-службі Національної поліції Київської області.

Інцидент стався в будівлі Бориспільської міської ради 29 серпня. Момент нападу потрапив на відео камер спостереження.

Сам Годунок не заперечує того, що мав конфлікт із активістом. При цьому потерпілого чиновник назвав «сепаратистом» і заявив, що просто «відбивався від нього».

За словами чиновника, у нього виник конфлікт з Ігорем Петровскісом, якому він дав ляпаса. Ніякого побиття не було, стверджує Годунок. При цьому він додав, що Петровскіс і раніше провокував його на конфлікт, повідомляє агентство «Українські Новини».

Нагадаємо, що Годунок став широковідомим після того, як йому публічно дав словесного прочухана президент України Володимир Зеленський. Під час зустрічі з чиновниками у Борисполі глава держави назвав Годунка «чортом» і «розбійником», після чого вигнав його із зали.

Як зазначив сам Годунок після скандалу, конфлікт із президентом він вважає «невеликим непорозумінням». Також спочатку він збирався судитися з Зеленським, але потім передумав.