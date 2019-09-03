Рада согласилась снять депутатскую неприкосновенность: суть законопроектаhttps://racurs.ua/n126251-rada-snyala-neprikosnovennost-s-deputatov-sut-zakona.htmlРакурс
Верховная Рада 3 сентября согласилась лишить неприкосновенности депутатов, рассмотрев соответствующий законопроект во втором чтении. Документ изымает два абзаца из ст. 80 Конституции, которые предусматривают неприкосновенность народных депутатов.
За такое решение проголосовали 373 нардепа. В сессионный зал парламента прибыли утром президент Украины и премьер-министр.
Депутаты были почти единодушны, принимая это решение. Не голосовала только фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Законопроект «О снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины» № 7203 принят в целом как закон. Он излагает ст. 80 Конституции Украины в новой редакции, отменяет положение, согласно которых народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Новую редакцию данной статьи Конституции депутаты приняли в таком виде: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».
Закон начал рассматриваться в Раде еще предыдущего созыва. Его направил в парламент еще президент Порошенко. Впоследствии его рассмотрел Конституционный суд. В первом чтении Рада приняла за основу законопроект № 7203 в ночь с 29 на 30 августа. Тогда 363 нардепа поддержали за основу проект постановления о предварительном одобрении законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов Украины.
Вчера сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что его политическая сила не будет голосовать за закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.