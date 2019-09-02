За снятие депутатской неприкосновенности не будет голосовать фракция ОПЗЖ. Фото: ИА Regnum

https://racurs.ua/n126238-za-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-ne-budet-golosovat-frakciya-opzj.html

Ракурс

В Верховной Раде законопроект о снятии депутатской неприкосновенности не поддержит на голосовании вторая по численности депутатская фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Председатель фракции Юрий Бойко заявил, что партия поддержит снятие неприкосновенности только в том случае, если неприкосновенность сразу снимут с президента и судей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам Бойко, в первом чтении его фракция поддержала законопроект так как считала, что неприкосновенность снимают со всех. Политик отмечает, что снятие неприкосновенности только с депутатов даст возможность их «нагибать».

Отметим, завтра Верховная Рада на заседании должна рассмотреть законопроект № 7203 во втором чтении. Законопроект 29 августа в парламенте зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал «Ракурс», профильный комитет Верховной Рады рекомендовал внести в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.