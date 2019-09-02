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Неприкосновенность депутатов: Рада 3 сентября рассмотрит закон во втором чтении, фото — today.ua

Рада 3 сентября рассмотрит во втором чтении закон о снятии неприкосновенности с нардепов

2 сен 2019, 14:30
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Верховная Рада 3 сентября рассмотрит во втором чтении проект Закона Украины «О снятии неприкосновенности с народных депутатов» (№ 7203).

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Об этом сообщил на заседании согласительного совета спикер Рады Дмитрий Разумков. Сегодня Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять закон о снятии неприкосновенности.

Он изымает с текста Основного Закона два абзаца ст. 80, обуславливающие неприкосновенность народных депутатов Украины. Новую редакцию данной статьи Конституции предлагается принять в таком виде: «Статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».

Разумков сообщил, что для принятия изменений в Конституцию завтра необходимы голоса более 300 депутатов. В прошлый четверг за законопроект проголосовали 363 нардепа.

На согласительном совете стало известно, что сейчас в парламенте находится более 300 законопроектов, из них 67 — неотложные, а семь — изменяющие Конституцию. Повестку дня сессии депутаты планируют принять 10 сентября.

Источник: Ракурс


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