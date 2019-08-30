Снятие депутатской неприкосновенности: суета вокруг закона

Снятие депутатской неприкосновенности. Фото: сайт Верховной Рады

https://racurs.ua/2432-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-sueta-vokrug-zakona.html

Ракурс

«Ура, ура! — кричат в соцсетях поклонники действующего президента и его политсилы. — Мы сделали то, на что эти лузеры никак не могли сподобиться за 28 лет независимости! Мы добились снятия депутатской неприкосновенности!»

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Народ в восторге: у него и вправду создалось впечатление, что а) депутаты со вчерашнего дня очень даже прикосновенны, и б) это целиком и полностью заслуга победителей. Однако на самом деле с законом о снятии депутатской неприкосновенности все не так просто. Начать с того, что это пока только законопроект, и на своем первом заседании 29 августа ВР поддержала его в первом чтении — при том, что текста законопроекта не было на парламентском сайте. Как, впрочем, и текстов нескольких других громко анонсированных законопроектов, например, об импичменте президента.

Две парламентские фракции — ЕС и «Голос» — даже покинули зал заседаний, не желая участвовать в голосованиях, проходящих вне правового поля. «Они голосуют за несуществующие законопроекты. Документов никто не видел, в повестку дня они не включены. Голосование происходит без соблюдения процедур», — так прокомментировал происходящее глава фракции «Голос» Сергей Рахманин.

В пятницу утром законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности благополучно был на сайте Верховной Рады, и очень интересно было почитать о приключениях этого документа в парламенте. Итак, «неотложным» он был признан еще в октябре 2017 года президентом Порошенко. Тогда же, в октябре 2017-го, он прошел комитеты и был передан на рассмотрение в Конституционный суд. В июле прошлого года КС сделал свои выводы и предложения, законопроект передали на доработку в соответствующий парламентский комитет.

29 мая нынешнего года свежеизбранный президент Зеленский снова-таки обозначил этот законопроект о снятии депутатской неприкосновенности как неотложный. Последняя запись на сайте ВР от 29 августа 2019 года гласит: «Проект отозван».

Отметим также, что в 2017 году в парламент поступило два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности. Документ №6773 (в котором процедура была максимально упрощена) был снят с рассмотрения еще в сентябре 2018-го.

Может, вчера 363 депутата проголосовали за какой-то третий, таинственный и закрытый документ? Да нет, как будто везде упоминается законопроект №7203 о снятии депутатской неприкосновенности, который по состоянию на 9 утра пятницы, 30 августа, на парламентском сайте значится как «отозванный» и «снятый с рассмотрения».

Да и само голосование происходило как-то непонятно: спикер Дмитрий Разумков, что-то, видимо, перепутав, объявил, что за закон о снятии депутатской неприкосновенности голосуют в целом. Представители ЕС указали ему на ошибку. Присутствовавший в зале президент Зеленский нервно отреагировал на это: «Ну и сказали, и что вы кричите все время?»

…Одним словом, мы продолжаем следить за загадочными приключениями громко анонсированных законопроектов — и о снятии депутатской неприкосновенности, и об импичменте, и о введении прямого народовластия, и других.

Еще будет время подробно разобраться в их содержании, потому что, несмотря на громкие заявления о «снятии депутатской неприкосновенности в один клик», до реальной отмены этой неприкосновенности еще предстоит долгий путь. Внесение изменений в Конституцию одним махом не делается — для этого соответствующие законопроекты должны рассматриваться в течение двух парламентских сессий.

А может, скомканная процедура голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, текста которого в момент голосования, как заявляют отдельные депутаты, не было на сайте парламента, для того и затеяна, чтобы впоследствии объявить эти результаты незаконными и затянуть процедуру принятия законов, ущемляющих народных избранников, как можно дольше?