Первое заседание Верховной Рады: новая эпоха, или Русский язык на низком старте

Первое заседание Верховной Рады. Фото: los-studio.livemaster.ru

https://racurs.ua/2429-pervoe-zasedanie-verhovnoy-rady-novaya-epoha-ili-russkiy-yazyk-na-nizkom-starte.html

Ракурс

Последний час онлайн-трансляции канала «Рада» перед началом первого заседания Верховной Рады IX созыва заставил задуматься о языковых вопросах. Пока заседание не началось, канал развлекал зрителей политологами в студии и депутатами в кулуарах парламента.

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Из того, что говорилось по сути, можно выделить одно: «Мы переживаем начало новой политической эры» — не больше и не меньше. Однако пока что давайте поговорим не о сути, а о форме. Коллеги, работающие на радио и телевидении, жаловались на то, что новый языковый закон обязывает говорить по-украински даже гостей студии, и от этого, мол, гостей стало значительно меньше.

Так вот, гости парламентского телеканала, кажется, перестали ограничивать себя. Домашние любимые футболки и домашний русский язык — вот что бросается в глаза в первую очередь. У кое-кого это даже не русский, а такой… дворовой. «Я думаю, в парламенте будут новые фишечки», — сказал перед первым заседанием Верховной Рады эксперт Андрей Бузаров, одетый в трикотажную бобочку с короткими рукавами. Говоря о том, что нас таки ждут неожиданности, хотя, по словам эксперта, сегодня мы «вряд ли услышим конкретные ответы», господин Бузаров все-таки намекнул, что монобольшинство в парламенте теперь может «комплексно голосовать за новые законопроекты», и вот здесь нас и ждут сюрпризы.

Матерый заслуженный эксперт Вадим Карасев, одетый в трикотажную бобочку с длинными рукавами, перед началом первого заседания Верховной Рады высказал мнение, что монобольшинство — штука рискованная. «Я слышал в Москве… То есть из Москвы были данные…», — быстро поправился господин Карасев, рассуждая об опасностях монобольшинства в парламенте. Но надо отдать ему должное: он все-таки говорил на украинском. Правда, на очень плохом украинском, с классическими русизмами вроде сакраментального «на протязі» и кальками с русского, с жестким русским, почти тимошенковским выговором.

А вот депутат Наталья Королевская (новое лицо, ха!) уже и не напрягалась с украинским. Заявив перед первым заседанием Верховной Рады о наступлении «новой политической эры» и о «конце режима Порошенко», она добавила, что гройсманы и супруны с вятровичами уйдут, и тогда наконец депутаты от ОПЗЖ займутся продвижением своих 25 законопроектов. Конечно же, главная их цель — мир. И тарифы. И гуманитарный блок — пересмотреть, например, законодательство в области образования.

Надо полагать, что и языковый закон тоже входит в этот пакет: ну зачем же мучиться и говорить на каком-то непонятном языке какой-то непонятной страны Украины?