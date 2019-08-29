Перше засідання Верховної Ради: нова епоха, або Російська мова на низькому старті

Перше засідання Верховної Ради. Фото: los-studio.livemaster.ru

https://racurs.ua/ua/2429-pershe-zasidannya-verhovnoyi-rady-nova-epoha-abo-rosiyska-mova-na-nyzkomu-starti.html

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Остання година онлайн-трансляції каналу «Рада» перед початком першого засідання Верховної Ради IX скликання змусила замислитися про мовні питання. Поки засідання не розпочалося, канал розважав глядачів політологами у студії та депутатами в кулуарах парламенту.

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З того, що говорилося по суті, можна виділити одне: «Ми переживаємо початок нової політичної ери» — не більше і не менше. Однак поки що поговорімо не про суть, а про форму. Колеги, які працюють на радіо і телебаченні, скаржилися на те, що новий мовний закон зобов'язує говорити українською навіть гостей студії, і від цього, мовляв, гостей стало значно менше.

Так ось, гості парламентського телеканалу, здається, перестали обмежувати себе. Домашні улюблені футболки і домашня російська мова — ось що впадає в очі в першу чергу. У декого це навіть не російська, а така... дворова. «Я думаю, в парламенті будуть нові фішечки», — сказав перед першим засіданням Верховної Ради експерт Андрій Бузаров, одягнений у трикотажну бобочку з короткими рукавами. Говорячи про те, що на нас таки чекають несподіванки, хоча, за словами експерта, сьогодні ми «навряд чи почуємо конкретні відповіді», пан Бузаров все-таки натякнув, що монобільшість у парламенті тепер може «комплексно голосувати за нові законопроекти», і ось тут на нас і чекають сюрпризи.

Досвідчений заслужений експерт Вадим Карасьов, одягнений у трикотажну бобочку з довгими рукавами, перед початком першого засідання Верховної Ради висловив думку, що монобільшість — штука ризикована. «Я чув у Москві... Тобто з Москви були дані...», — швидко виправився пан Карасьов, розмірковуючи про небезпеки монобільшості в парламенті. Але треба віддати йому належне: він все-таки говорив українською. Щоправда, дуже поганою українською, з класичними русизмами на кшталт сакраментального «на протязі» і кальками з російської, з жорстким російським, майже тимошенківським акцентом.

А ось депутат Наталія Королевська (нове обличчя, ха!) вже й не напружувалася з українською. Заявивши перед першим засіданням Верховної Ради про настання «нової політичної ери» і про «кінець режиму Порошенка», вона додала, що гройсмани та супруни з в'ятровичами підуть, і тоді нарешті депутати від ОПЗЖ візьмуться за просування своїх 25 законопроектів. Звичайно ж, головна їхня мета — мир. І тарифи. І гуманітарний блок — переглянути, наприклад, законодавство в галузі освіти.

Треба думати, що і мовний закон теж входить до цього пакета: ну навіщо ж мучитися і говорити якоюсь незрозумілою мовою якоїсь незрозумілої країни України?