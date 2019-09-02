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Ракурс
Согласительный совет Рады решает, какие законопроекты принимать дальше, фото — flickr.com

Согласительный совет Рады решает, какие законопроекты принимать дальше (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 сен 2019, 14:07
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В Киеве 2 сентября собрался Согласительный совет нового парламента. Депутаты отдохнули после первого бурного сессионного заседания и решат, что же дальше делать в сессионном зале.

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Руководство фракции партии «Слуга народа», спикер Дмитрий Разумков и президент Зеленский предложили создавать законодательство в «турборежиме». На согласительном совете примут повестку дня парламента на ближайшие недели.

Напомним, что парламент девятого созыва впервые собрался 29 августа. Состоялось торжественное заседание и первое пленарное заседание, которое растянулось до глубокой ночи 30 августа. Депутаты тогда избрали руководство Рады и Кабмина, а также в первом чтении приняли отказ от депутатского иммунитета.

Источник: Ракурс


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