Согласительный совет Рады решает, какие законопроекты принимать дальше, фото — flickr.com

https://racurs.ua/n126216-soglasitelnyy-sovet-rady-reshaet-kakie-zakonoproekty-prinimat-dalshe-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве 2 сентября собрался Согласительный совет нового парламента. Депутаты отдохнули после первого бурного сессионного заседания и решат, что же дальше делать в сессионном зале.

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Руководство фракции партии «Слуга народа», спикер Дмитрий Разумков и президент Зеленский предложили создавать законодательство в «турборежиме». На согласительном совете примут повестку дня парламента на ближайшие недели.

Напомним, что парламент девятого созыва впервые собрался 29 августа. Состоялось торжественное заседание и первое пленарное заседание, которое растянулось до глубокой ночи 30 августа. Депутаты тогда избрали руководство Рады и Кабмина, а также в первом чтении приняли отказ от депутатского иммунитета.