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"Слуга народа" допускает внеочередные выборы в местные органы влади.Фото: 24 канал

«Слуга народа» допускает проведение внеочередных местных выборов

2 сен 2019, 13:59
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«Слуга народа» не исключает проведение внеочередных выборов в местные органы власти. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

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Он рассказал, что выборы могут провести ранее запланированного срока, хотя изначально они запланированы осенью 2020 года. Об этом Корниенко сказа журналистам сегодня, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам представителя президентской партии, досрочные выборы пройдут в том случае, если децентрализация будет завершена раньше, чем осень 2020 года.

Как известно, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Напомним, что «Слуга народа» готовит 465 изменений в Конституцию Украины. Со слов представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, сейчас фракция решает вопрос об очередности их внесения в Верховную Раду.


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