Выборы в местные советы: кто тут в цари крайний?

Выборы в местные советы. Фото: Couleur / Pixabay

https://racurs.ua/2422-vybory-v-mestnye-sovety-kto-tut-v-cari-krayniy.html

Ракурс

Сегодня большинство экспертов сходится во мнении, что после досрочных парламентских выборов Украину ожидают досрочные выборы в местные советы. Логика тут проста: для полноценного захвата власти «Слуге народа» остается только взять под контроль власть местную (которая, к слову, распоряжается львиной долей бюджетных средств). Однако в Офисе президента на днях заявили, что досрочных выборов не будет, пока не завершится реформа децентрализации.

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Выборы в местные советы: ноябрь или апрель?

Однако очень сомнительно, что правящая партия будет ждать до следующей осени (плановые выборы в местные советы должны состояться в октябре 2020-го). Некоторые политологи считают возможной датой проведения выборов апрель будущего года. Но главный аргумент против этого предположения — отопительный сезон. Средний приверженец «Слуги народа» ждет от своих избранников тарифных чудес, поэтому не пройдет и трех месяцев, как рейтинг партии может здорово обвалиться.

Собственно говоря, для изменения даты выборов в местные советы осталось немного подкорректировать законодательство в части полномочий органов местного самоуправления. Но здесь есть некоторые сложности. Например, политолог Владимир Фесенко в одном из интервью сказал, что изменения в Конституцию (которых, возможно, потребует реформа местного самоуправления) вносятся в течение двух парламентских сессий, поэтому выборы не могут быть проведены раньше апреля.

Однако пока умные аналитики, рассуждая о дате выборов, говорят о высоком, появляются звоночки «снизу», подтверждающие, что досрочные выборы в местные советы возможны осенью.

Выборы в местные советы: снова в Трускавец?

В данном случае «снизу» — это из фейсбучной ленты одиозного «расследователя» Дубинского «Олександр Дубінський — Слуга народу — Округ 94»: «Присоединяйся к проекту «Депутат — слуга народа!». Заполняй анкету и прими участие в семинаре-тренинге «Слуги народа», в ходе которого лучшие специалисты из сферы государственного управления, публичной политики и PR познакомят вас с новейшими практиками украинской политики. По результатам семинара все участники получат сертификат».

А вот дальше совсем интересно: «Наиболее активные участники будут закреплены за избирательными округами и отдельными направлениями работы для дальнейшего оценивания и включения в избирательные списки «Слуги народа» на ближайших местных выборах».

Проект будет запущен осенью, отвечает г-н Дубинский в комментариях к посту. И предлагает потенциальным «слугам» заполнить анкету в преддверии выборов в местные советы. «Опишите, что больше всего привлекает вас в деятельности депутата городского/районного совета?», «Опишите ваши первые шаги как депутата» и даже «Отметьте, чем, по-вашему, должен заниматься депутат местного совета?». Судя по комментариям, часть анкет может быть просто феерической.

«Я готов стать сельским головой села Голопупенки» (название изменено). В смысле, «кто тут у вас в цари крайний?»

«Какая зарплата?» (амбициозный выдвиженец не знает, что депутаты местных советов зарплату не получают, у них есть лишь депутатские фонды, очень скромные, кстати).

И один из самых шедевральных комментариев: «Готова заполнить, но не знаю, как». Дама с депутатскими амбициями то ли не знает, что такое онлайн-анкета, то ли вовсе не умеет писать.

Лифт поломался?

Но на самом деле это блестящий ход — еще раз продемонстрировать, что социальные лифты открыты и работают. В тысячный раз анализируя просчеты предыдущей власти, можно сказать, что одна из фундаментальных ошибок — разрыв между избирателем и избранником, отсутствие коммуницирования. Ну не называть же, в самом деле, каналами коммуникации официозные газетки и вылизанные до блеска пресные аккаунты в соцсетях.

Сложившееся у среднего избирателя стойкое ощущение, что есть «простые люди» и «власть», «мы» и «они», — вот основа популярности «Слуги народа». «Туда возможно попасть простому человеку!» Можно сколько угодно острить над свадебными фотографами, секретаршами и безработными в Раде, но десяток-другой таких персонажей показывает сотням тысяч таких же: «Ребята, это возможно!»

Но… Счастливчиков единицы. Реальные «социальные лифты» от Зеленского имеют свойство быстро ломаться.

«Я и десятки моих знакомых уже «лифт» заполняли, — пишет комментатор, упоминая, что он болтается где-то в хвосте миллионной очереди на «Социальный лифт». — Я заходил каждый день, чтобы найти, на какой стадии моя анкета, и что? Она более месяца была в стадии ожидания, а теперь вообще ее нет. Так будет и тут, у нас на месте все решено, кто куда будет баллотироваться».

И это еще одна причина, почему новая власть будет торопиться с выборами в местные советы: нужно провести их быстрее, пока до очарованных обывателей не дошло, что «лифты» — такая же фикция, как «зарплаты учителям» и «снижение тарифов».