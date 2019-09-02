"Слуга народу" допускає позачергові вибори до місцевих органів влади.Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126215-sluga-narodu-dopuskaie-pozachergovi-vybory-do-miscevyh-organiv-vlady.html

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«Слуга народу» не виключає проведення позачергових виборів в місцеві органи влади. Про це заявив перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

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Він розповів, що вибори можуть провести раніше запланованого терміну, хоча спочатку вони були заплановані на осінь 2020 року. Про це Корнієнко сказав журналістам сьогодні, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами представника президентської партії, дострокові вибори пройдуть в тому випадку, якщо децентралізація буде завершена раніше, ніж осінь 2020 року.

Як відомо, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що «Слуга народу» готує 465 змін до Конституції України. Зі слів представника президента в парламенті Руслана Стефанчука, зараз фракція вирішує питання про черговість їх внесення до Верховної Ради.