Алексей Гончарук, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n126214-rost-ekonomiki-na-40-za-pyat-let-poobeschal-novyy-premer-ukrainy-video.html

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что задачи, которые представал перед собой новое правительство, заключаются в обеспечении экономического роста на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет.

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Об этом он заявил во время сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, руководством Кабмина и Верховной Рады в офисе президента на Банковой.

Это очень такая амбициозная, но реалистичная задача, — отметил премьер-министр.

По словам Гончарука, для достижения этой цели есть «серьезная команда в Министерстве экономики», которая уже начала над этим работать.

Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест, отметил Гончарук.

И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили, — добавил премьер.

Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышение прожиточного минимума. По его словам, сейчас прожиточный минимум «не соответствует реальности».

Напомним, 35-летний Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. На эту должность был избран во время заседания Верховной Рады 29 августа голосами 290 народных избранников.