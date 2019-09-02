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Алексей Гончарук, фото: «Википедия»
Рост экономики на 40% за пять лет пообещал новый премьер Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126214-rost-ekonomiki-na-40-za-pyat-let-poobeschal-novyy-premer-ukrainy-video.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что задачи, которые представал перед собой новое правительство, заключаются в обеспечении экономического роста на уровне не менее 40% в ближайшие пять лет.
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Об этом он заявил во время сегодняшней встречи президента Украины Владимира Зеленского с силовиками, руководством Кабмина и Верховной Рады в офисе президента на Банковой.
Это очень такая амбициозная, но реалистичная задача, — отметил премьер-министр.
По словам Гончарука, для достижения этой цели есть «серьезная команда в Министерстве экономики», которая уже начала над этим работать.
Ожидается, что это приведет к появлению около миллиона новых рабочих мест, отметил Гончарук.
И это еще одна задача, которую мы перед собой поставили, — добавил премьер.
Также Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышение прожиточного минимума. По его словам, сейчас прожиточный минимум «не соответствует реальности».
Напомним, 35-летний Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. На эту должность был избран во время заседания Верховной Рады 29 августа голосами 290 народных избранников.
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