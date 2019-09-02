Олексій Гончарук, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n126214-zrostannya-ekonomiky-schonaymenshe-na-40-za-p-yat-rokiv-poobicyav-novyy-premier-ukrayiny-video.html

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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що завдання, котрі поставив перед собою новий уряд, полягають у забезпеченні економічного зростання на рівні щонайменше 40% у найближчі п’ять років.

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Про це він заявив під час сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з силовиками, керівництвом Кабміну та Верховної Ради в офісі президента на Банковій.

Це дуже така амбітна, але реалістична задача, — зазначив прем'єр-міністр.

За словами Гончарука, для досягнення цієї мети є «серйозна команда в Міністерстві економіки», яка вже почала над цим працювати.

Очікується, що це призведе до появи близько мільйона нових робочих місць, зазначив Гончарук.

І це ще одна задача, яку ми перед собою поставили, — додав прем'єр.

Також Гончарук повідомив про плани зменшення бідності та підвищення прожиткового мінімуму. За його словами, наразі прожитковий мінімум «не відповідає реальності».

Нагадаємо, 35-річний Гончарук став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України. На цю посаду його обрали під час засідання Верховної Ради 29 серпня голосами 290 народних обранців.