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Щотижневі звільнення і перезавантаження ВККСУ: в Зеленського оголосили пріоритети судової реформи, фото — Обозреватель

Щотижневі звільнення і перезавантаження ВККСУ: Зеленський оголосив пріоритети судової реформи

2 вер 2019, 13:34
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Президент України Володимир Зеленський 2 вересня оголосив про найближчі плани своєї адміністрації щодо судової реформи. Для підвищення ефективності роботи Феміди глава держави, зокрема, запропонував щотижневі звільнення суддів та перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ).

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Перезавантаження судової влади не відбулося, колишня влада змушувала суддів бути від неї залежними, — констатував Зеленський на сьогоднішній нараді на Банковій.

Відтак, він вважає за доцільне щотижня «позбавляти суддівських мантій негідних високого звання судді».

Це стосується усіх, в першу чергу, судів вищих інстанцій, — заявив президент.

Крім того, він вважає, що у найближчі тижні Рада ухвалить законопроект, який унеможливить блокування роботи судів надмірною кількістю справ.

В парламенту також перебуває інший законопроект глави держави — щодо перезавантаження роботи ВККСУ. На думку президента, він важливий також з огляду на необхідність очищувати Феміду від недоброчесних суддів.

Зеленський також розпорядився якомога швидше (до кінця цього року) заповнити приблизно 2 тис. вакансій у місцевих судах.

Сьогодні президент також назвав на нараді ключові реформи своєї адміністрації та назвав терміни їх здійснення.

Джерело: Ракурс


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