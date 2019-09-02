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Ураган «Доріан»: стихія лютує на Багамах, загинула дитина (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2019, 13:01
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Ураган «Доріан» забрав перше життя. На Багамських островах в результаті негоди загинула дитина. Семирічний хлопчик загинув на островах Абако.

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У даний момент ураган досяг вищої категорії на шляху до США, повідомляє УНН з посиланням на Bahamas Press.

Ураган "Доріан": з'явилася інформація про загиблу дитину. Фото: Bahamas Press

Загиблого звали Лачин Макінтош. Дитина потонула після того, як його сім’я спробувала переїхати в інший будинок. При цьому його сестру досі не можуть знайти.

Ураган «Доріан» на вихідних налетів на острови Абако і Великий Багама. Місцеві жителі розповідають, що їхні будинки підтоплені, а дахи знесені. Урагану присвоїли найвищу категорію. Пориви вітру тут досягають 285 км/год. У США вважають, що «Доріан» може стати причиною сильних руйнувань і становить небезпеку для людей.

За попередніми даними, сьогодні або завтра ураган «Доріан» може досягти узбережжя штату Флорида.

Нагадаємо, що губернатор Флориди Рон Де Сантіс оголосив евакуацію більшій частині узбережжя через наближення «Доріана».


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