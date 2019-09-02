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Бюст Володимира Путіна, фото: ТВК

Задобрити божка: гігантський бюст Путіна встановили на Байкалі, щоб вирішити проблеми регіону (ВІДЕО)

2 вер 2019, 12:59
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Гігантський бюст президента РФ Володимира Путіна встановили на острові Ольхон в Іркутській області РФ.

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В такий спосіб місцеві жителі намагаються привернути увагу президента РФ до проблем регіону, повідомляє видання ТВК.

Бюст планують використовувати для прямих звернень жителів регіону.

Автори ідеї зазначають, що Путін в цьому році неодноразово відвідував Іркутську область, котра значно постраждала від масштабних повеней.

Але він не помітив тієї ситуації, яка розгорнулася на території Ольхонского району. Тому ми вирішили привезти бюст президента самі, щоб він звернув увагу, — наголошують активісти.

Крім того, місцеві активісти скаржаться на «байкальську правову аномалію», в котрій проживають. Зокрема — на неможливість зареєструвати свої будинки чи отримати в оренду землю, оскільки проживають поруч із Байкалом.

Люди не можуть жити без того, щоб не порушити ту або іншу постанову, — наголошують активісти.

Нагадаємо, восени минулого року в центрі Києва встановили пам’ятник у вигляді велетенської синьої руки.


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