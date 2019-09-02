Бюст Владимира Путина, фото: ТВК

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Ракурс

Гигантский бюст президента РФ Владимира Путина установили на острове Ольхон в Иркутской области РФ.

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Таким образом местные жители пытаются привлечь внимание президента РФ к проблемам региона, сообщает издание ТВК.

Бюст планируют использовать для прямых обращений жителей региона.

Авторы идеи отмечают, что Путин в этом году неоднократно посещал Иркутскую область, которая значительно пострадала от масштабных наводнений.

Но он не заметил той ситуации, которая развернулась на территории Ольхонского района. Поэтому мы решили привезти бюст президента сами, чтобы он обратил внимание, — отмечают активисты.

Кроме того, местные активисты жалуются на «байкальскую правовую аномалию», в которой проживают. В частности — невозможность зарегистрировать свои дома или получить в аренду землю, поскольку проживают рядом с Байкалом.

Люди не могут жить без того, чтобы не нарушить то или иное постановление, — отмечают активисты.

Напомним, осенью прошлого года в центре Киева установили памятник в виде огромной синей руки.